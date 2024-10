Dagegen stieg die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe leicht an. Die befragten Industrieunternehmen schätzten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser ein als im Vormonat. Die Geschäftserwartungen fielen geringfügig schlechter aus. Auch im ostdeutschen Bauhauptgewerbe verbesserte sich das Geschäftsklima im Oktober leicht. Die befragten Bauunternehmen gaben an, dass ihre Geschäftslage geringfügig schlechter war als im September. Ihre Erwartungen an den zukünftigen Geschäftsverlauf hoben sie gleichzeitig etwas an.