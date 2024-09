Dresden - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft trübt sich weiter leicht ein. Der Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland ist von August auf September von 88,3 auf 88,2 Punkte gesunken, wie das ifo-Institut in Dresden mitteilt. Die befragten Unternehmen schätzten die aktuelle Lage deutlich schlechter als im Vormonat ein, hoben aber ihre Geschäftserwartungen leicht an.