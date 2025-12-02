Wie geht es weiter mit der Wirtschaftsförderung in Ilmenau? Nachdem bekannt geworden ist, dass beide Wirtschaftsförderer die Stadtverwaltung verlassen werden, treibt diese Frage nicht nur die Rathausspitze, sondern auch die politischen Gremien um.
Ilmenau verliert beide Wirtschaftsförderer. Wie geht es weiter mit den Stellen und der Strategie? Eine wichtige Entscheidung muss getroffen werden.
