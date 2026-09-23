Frische Brötchen, guter Kaffee und ein Thema, das derzeit kaum eine Branche unberührt lässt: Künstliche Intelligenz. Unter diesem Motto luden die Industrie- und Handelskammer (IHK) im Regionalbüro Eisenach sowie ThEx Wirtschaft 4.0 zum „KI-Frühstück“ bei der MES GmbH in Geisa ein. In lockerer Atmosphäre erhielten mittelständische Unternehmen aus der Region Einblicke, wie KI-Anwendungen Prozesse unterstützen und den Arbeitsalltag effizienter machen können.