Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen im Landkreis Sonneberg ist angespannt. In den Jahren nach der Wende bot der Landkreis attraktive Standortbedingungen für Investoren. Einige dieser Vorteile haben sich infolge politischer Entscheidungen in den vergangenen Jahren relativiert. Zahlreiche Gewerbetreibende zeigen sich frustriert, da die Auftragslage unzureichend ist und die Erträge spürbar zurückgehen. Eine kurzfristige Entlastung ist nicht absehbar. Dies verdeutlicht die Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2026 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen.