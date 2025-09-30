Die Ruhlamat GmbH firmiert ab diesem Mittwoch unter neuem Namen. Künftig tritt das Unternehmen als MackSmaTec GmbH auf. Grund für die Umbenennung ist der Verkauf der chinesischen Tochtergesellschaft „ruhlamat Automation Technologies (Suzhou)“, teilt das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. In den vergangenen Wochen hatte die Firma intensiv auf die Umbenennung aufmerksam gemacht – unter anderem auch mit einer großangelegten Plakataktion im Wartburgkreis.