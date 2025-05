„Es war ein langer Prozess. Mein Leben war an einem Wendepunkt und ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, meine eigene Malerfirma zu gründen“, blickt Franziska Lux auf die Ursprünge ihrer Firma „farbenfroh“ zurück. Eigentlich ist die gebürtige Arnstädterin gelernte Steuerfachgehilfin, studierte dann in Jena Betriebswirtschaft und wollte als Steuerberaterin arbeiten. Doch das Schicksal wollte es anders. Dreizehn Jahre lang leitete sie in Stadtilm erfolgreich einen Malerbetrieb, wurde dafür 2013 als erste Unternehmerin aus dem Ilm-Kreis vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Im September 2016 dann der Schritt nach Arnstadt. Zusammen mit einem Malermeister gründete sie „farbenfroh. die maler GmbH“ – und hat es bis heute nicht bereut.