Nun hat es auch den ersten größeren Werkzeugbauer in Schmalkalden erwischt: Die Formconsult GmbH hat ihren Mitarbeitern und Kunden die Betriebsschließung angekündigt. Die letzten Beschäftigten müssen nach ihrer gesetzlichen Kündigungsfrist zum 30. Juni gehen. Geschäftsführer Stephan Hoffmann hat schlaflose Nächte hinter sich. Als er zur Betriebsversammlung Ende Oktober den 42 Beschäftigten in der Asbacher Straße 36 mitteilt, dass die Firma 2027 schließen muss, treibt es einigen Tränen in die Augen. „Ein schlimmer Tag.“ Doch er sagt auch: „Den Weg sind schon viele vor uns gegangen. Und jetzt haben wir die Chance, noch selbst zu handeln.“