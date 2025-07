In immer mehr Berufen fehlen Fachkräfte in Thüringen. So berichtet die Regionaldirektion für Arbeit in Halle, dass es im vergangenen Jahr Engpässe bei der Besetzung von offenen Stellen in 22 Berufsgruppen im Freistaat gab. Betriebe könnten trotz gestiegener Arbeitslosigkeit ihre freien Stellen oft nicht nachbesetzen, berichtete Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion, am Montag in Halle. Er warnte, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch verschärfen werde, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer-Generation in Rente gehen.