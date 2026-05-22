In Ilmenau sind am Donnerstagabend in der Festhalle zum ersten mal die neuen Unternehmenspreise des Landkreises verliehen worden. Für „besonders erfolgreiches Unternehmertum“ wurden von einer unabhängigen Jury die BN Automation AG aus Ilmenau, die KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH aus Geschwenda sowie die Born Senf- und Feinkost GmbH aus Arnstadt mit dem „Smile“-Preis ausgezeichnet.