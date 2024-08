Planungssicherheit und weniger Bürokratie wünschen sich die Menschen, die in Unternehmen Verantwortung tragen. Sie adressieren dies an die Politiker, die dieser Tage immer wieder zu Unternehmensbesuchen einladen. Beate Meißner, die ihr Wahlkreismandat in Sonneberg verteidigen möchte, und Mario Voigt, der in die Thüringer Staatskanzlei einziehen möchte (beide CDU), besuchten am Dienstag und Mittag Unternehmen im Landkreis. „Uns fehlt es vor allem an Planungssicherheit“, sagt Axel Berke. Der Geschäftsführer der Sonnplast Solutions GmbH wird Dienstagvormittag gleich am Beginn gegenüber der Wahlkreisabgeordneten Beate Meißner deutlich. Die Produktpalette zeigt einen vorbildlichen Betrieb. In einem Teil der Erzeugnisse stecken Materialien, die zu 100 Prozent aus recycelten Vorprodukten bestehen: Plastik-Teile aus Holz-, Papier- oder gehäckselten Plastikabfällen. Indessen, die rohölfreien Erzeugnisse dürfen die Sonneberger aktuell nur an die Lebensmittelindustrie liefern. Besonders prominent: Eine Brotdose, die Sonneberger Schüler jüngst erhielten. Für die Fahrzeughersteller sei dies derzeit nicht möglich, denn dazu hänge es noch an Genehmigungsverfahren, bevor in Lehnen, Rücksitzen oder anderen Teilen die Sonneberger Receyclingplaste eingesetzt werden darf. Mithin, auch Sonnplast gehört zu den Unternehmen, die zum Komplex Autozuliefererindustrie zählt – und diese krankt.