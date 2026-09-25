Ein zu weites Verständnis des Begriffs "grundlegende Umgestaltung" hätte aus Sicht des Senats zur Folge, dass Gemeinschaften von der Teilnahme an solchen Projekten weitgehend ausgeschlossen blieben. Denn Einstimmigkeit - insbesondere in größeren Anlagen - werde sich selten erzielen lassen.

Unterstützung von der Rathausspitze

Damals hatte der Rathauschef nach Angaben des Landgerichts in einem Brief für die Aktion geworben: Das Kunstprojekt werde 2025 in einem namhaften Reiseführer erwähnt, heiße es darin. "Das wird einen weiteren touristischen Schub erzeugen, das Stadtmarketing unterstützen und unserer Stadt eine breite Aufmerksamkeit geben. Ich würde mich sehr freuen, demnächst ein Kunstwerk von (...) an Ihrer Fassade bestaunen zu dürfen."

Was nun passiert, bleibt offen. Der für das Kunstprojekt verantwortliche Verein äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu, ob er die Fassade noch bemalen will.