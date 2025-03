"Der allseits unbeliebte Präsident Trump hat es gewagt, den europäischen Liebling der Herzen, Wolodymyr Selenskyj, in den Senkel zu stellen. Ein ungeheurer Vorgang. Man kann doch mit einem Mann, der vor drei Jahren noch im Verdacht stand, eines der korruptesten Staatsoberhäupter in Europa zu sein, und nun doch aber zum Freiheitshelden avanciert ist, nicht so beschimpfen. Jetzt, wo die Pandora Papers und seine darin aufgezeigten Millionen-Schiebereien auf Off-Shore-Konten in Belize, Zypern und den Jungferninseln vergessen sind", sagte Hartan in seiner Rede.