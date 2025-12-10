Wirbel in Frankreich: Brigitte Macron attackiert Feministinnen mit harten Worten

Abittan, auch in Deutschland bekannt durch seine Rolle im Erfolgsfilm "Monsieur Claude und seine Töchter", war 2021 von einer damals 23 Jahre alten Frau, mit der er einige Wochen zusammen war, der Vergewaltigung beschuldigt worden. Im April 2024 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt, eine Entscheidung, die ein Berufungsgericht im Januar 2025 bestätigte. Erst nach einer längeren Beeinträchtigung seiner Karriere kehrte Abittan mit einer Show auf die Bühne zurück, bei der es zuvor bereits Aktionen von Aktivistinnen gab.