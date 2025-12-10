Wirbel in Frankreich: Brigitte Macron attackiert Feministinnen mit harten Worten

Beleidigungen dieser Art hat die französische Sprachwissenschaftlerin und Feministin Florence Montreynaud ein ganzes Buch gewidmet: "Le roi des cons, quand la langue française fait mal aux femmes" (Der König der Idioten, wenn die französische Sprache Frauen wehtut). Wie sie erläutert, ist die Vokabel doppeldeutig. "Conne" bedeute eigentlich "Idiotin", erklärte Montreynaud der Deutschen Presse-Agentur. Sexistisch sei es aber, das Wort "con" als Beleidigung zu verwenden. Menschen, die "sale con" oder "petite conne" sagen, kennen laut Montreynaud den Ursprung des Wortes nicht. "Das ist das Paradoxe daran: Für uns ist es sexistisch, für sie ist es banal."