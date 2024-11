Sinner spielt erstmals wieder in Italien

Erstmals in diesem Jahr und damit auch erstmals seit der Bekanntgabe des Freispruchs nach den zwei positiven Dopingproben tritt Sinner derzeit in seiner Heimat in Italien an. Beim Saisonfinale der acht erfolgreichsten Spieler des Jahres ist der Australian-Open- und US-Champion Topfavorit und zog als Erster seiner Gruppe ins Halbfinale ein. Die beiden Halbfinals werden am Samstag ausgetragen.