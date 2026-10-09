Zunächst hat man den Eindruck, dass die 65-Jährige - wie jedes Jahr - das Jugendwort erklärt. Gekleidet im gelben Blazer steht sie wohl im Studio und sagt: "Und jetzt ist es endlich so weit, das Jugendwort 2026 steht fest. Der Gewinner in diesem Jahr lautet....", bevor sie daraufhin mit Blick in ihren digitalen Kalender einräumt, sich im Datum geirrt zu haben ("Ach, ist heute erst der 9.?").