Wir haben das Jahr 2025 gemeinsam mit Ihnen erlebt – von spektakulären Unfällen über spannende Sportevents bis hin zu herzlichen Geschichten aus unserer Region. Nun wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir verabschieden 2025: Guten Rutsch ins neue Jahr!
Funken fliegen an einer brennenden Wunderkerze. (Symbolbild Silvester) Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Das Jahr 2025 geht zu Ende, und wir blicken auf viele Ereignisse in unserer Region zurück. Ob spektakuläre Einsätze von Feuerwehr und Polizei, packende Sportevents oder bewegende Geschichten aus den Gemeinden – wir waren stets für Sie vor Ort.

An Silvester möchten wir innehalten und uns bei allen Lesern und Leserinnen bedanken, die uns durch das Jahr begleitet haben. Wir hoffen, dass Sie die letzten Stunden des Jahres im Kreise Ihrer Liebsten verbringen und gut ins neue Jahr starten.

Für alle, die das Jahr in Ruhe ausklingen lassen, haben wir unsere Online-Angebote rund um die Uhr verfügbar. So können Sie jederzeit Nachrichten und lokale Berichte abrufen – auch während der Feiertage.

Zusätzlich haben wir ein Dossier mit allen Highlights aus 2025 zusammengestellt. Dort finden Sie alle Jahresrückblicke und die wichtigsten Ereignisse unserer Region auf einen Blick. 

Wir wünschen Ihnen einen sicheren, fröhlichen und unvergesslichen Start ins Jahr 2026!