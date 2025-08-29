„Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden“, sagte vor zehn Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Seither wurde der Satz zu einem stehenden Begriff, positiv wie negativ besetzt, hinterfragt und problematisiert – auch in der Region. Zwischen Sonneberg und Rennsteig sind die Perspektiven auf die Herausforderungen sehr unterschiedlich. Die reine Frage „Haben wir es geschafft?“, birgt Optimismus wie Kritik in sich. Lokal gibt es sehr ambivalente Erfahrungen. Der Satz „Wir schaffen das“ sei mutig gewesen und habe Hoffnung gegeben, schätzt Hanitriniony Rasolonjatovo ein. „Als Ausländerin sehe ich aber auch, dass die Herausforderungen und Folgen 2015 unterschätzt wurden. Das merke ich bis heute am eigenen Leib, etwa bei den langen Wartezeiten in den Behörden“, erklärt die Ausländerbeauftragte des Landkreises gegenüber dieser Zeitung.