Es war viel los im vergangenen Jahr in Sachen Demokratieprojekte und -förderungen in Suhl. Auf Ringen des Stadtrats um mehr Mitbestimmung im Hinblick auf die von Bund und Land zur Demokratieförderung bereitgestellten Gelder, wurde das Gremium „Partnerschaft für Demokratie“ ins Leben gerufen, dessen Mitglieder vom Stadtrat neu gewählt wurden. Wiederum erhielt das zuvor langjährig bestehende Suhler Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus keine weiteren Fördergelder mehr.