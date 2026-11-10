Krisenmanagerin mit Krone

Was wünscht sie sich von ihrem Amtsjahr? "Die Krone soll mich nicht verändern. Dabei werden mir schon meine Bekannten außerhalb der Wein-Bubble helfen", sagt sie und lacht. Vor jedem Auftritt sei sie nervös - ganz gleich, ob sie vor drei Menschen spreche oder vor Tausenden. Doch wenn es um Wein geht, trägt sie ihre Begeisterung durch den Moment. "Ich bin von Grund auf Optimistin", sagt sie.

Vielleicht passt das zu dieser Jahreszeit, in der sich die Natur zurückzieht und doch schon den Anfang des nächsten Wachstums in sich trägt. Paula Löber kann die Sorgen der Winzer als Königin nicht einfach weg befehlen. Aber sie kann zuhören, erzählen, Menschen zusammenbringen. Und vielleicht erfüllt sich ihr Wunsch, dass der deutsche Wein wieder öfter im Mittelpunkt steht. Nicht nur als Getränk, sondern auch als Stück Heimat, das man teilen kann.