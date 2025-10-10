Winzer: Weinlese auf der Zielgeraden

Weinlese in Anbaugebiet Saale-Unstrut wohl etwas länger

Etwas länger als in Sachsen wird die Weinlese aller Voraussicht nach noch im Anbaugebiet Saale-Unstrut andauern. Laut dem Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, Hartmut Schreiter, sind rund 60 Prozent der Ernte eingebracht. Wahrscheinlich bis Ende Oktober werde die Lese noch dauern. "Es wird eine große Ernte in guter bis sehr guter Qualität werden - bei den Edelrebsorten in ausgezeichneter Qualität", so Schreiter.