Winzer-Azubi Günther Jauch ist nicht bereit fürs Nichtstun

Kanzem - Günther Jauch denkt nicht ans Aufhören. Sein Leben als Weingutsbesitzer und Fernsehmoderator ("Wer wird Millionär?") mache ihm Spaß, sagt er der Deutschen Presse-Agentur auf seinem Weingut in Kanzem an der Saar. "Ich sehe nicht, was sich jetzt irgendwie akut ändern soll. Mir fehlt auch nichts - außer dem Haupthaar, das schütterer geworden ist." Kanzem liegt in Rheinland-Pfalz südwestlich von Trier.