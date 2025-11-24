In der vergangenen Woche hat es am Kammweg des Thüringer Waldes geschneit und ein paar Flocken haben es sogar bis nach Schmalkalden geschafft. Das ist keine Selbstverständlichkeit für einen späten Novembertag, jedenfalls nicht in den zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts. Der am Wochenende sonnenbeschienene Rennsteig erinnerte sogar an ein Winterwunderland, viele Hundert Menschen waren alleine auf den Floh-Seligenthaler Höhen unterwegs. „Ein Traum. Aber leider waren es nur ein paar Zentimeter Schnee. Für das Präparieren der Skiwanderwege hat es nicht gereicht“, sagt Peter Wolff. Der selbstständige Unternehmer ist der Mann, der mit seinem Gerät die Bahnen in den Schnee drückt, durch die dann die Langläufer gleiten.