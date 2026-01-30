Winterwochenende Sogar im Freibad gibt es Wintersportmöglichkeiten

Suhl/Eisenach (dpa/th) - Ski, Snowboard oder Schlitten ins Auto und ab in den Schnee: Die Thüringer können in ein Wintersportwochenende starten. Im Thüringer Wald liegt eine bis zu 33 Zentimeter dicke Schneedecke, wie der dortige Regionalverbund mitteilte. Das Netz der präparierten Langlaufstrecken ist auf 708 Kilometer gewachsen, die Schneequalität schwankt je nach Ort zwischen sehr gut und eingeschränkt. Langlauf ist am Wochenende auch an einem ungewöhnlichen Ort möglich – im Freibad Aquaplex Eisenach ist dafür ein 500 Meter langer Rundkurs präpariert, zudem gibt es eine kleine Strecke für Kinder.