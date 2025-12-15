Wird es auch wieder einmal „weiße Weihnachten“ geben? Hierzulande konnten die Weihnachtstage zuletzt in den Jahren 2010, 1981, 1969 und 1962 mit Schnee gefeiert werden.
Winterwetter Wird`s eine weiße Weihnacht?
Bernd Heim 15.12.2025 - 16:00 Uhr
Am 1. Dezember war der meteorologischer Winterbeginn. Der Winter hat sich aber schon in der zweiten Novemberhälfte angeklopft, sich mit Schneefall und Frost bemerkbar gemacht.
