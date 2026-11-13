Winterwetter Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel

Milder Sonntag in Sicht

Und so wird das Wetter im Einzelnen: Am Samstag ist es im Süden und Westen nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und Osten wird es laut der DWD-Prognose wechselnd bewölkt, und vor allem an den Küsten kann es einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 9 Grad.