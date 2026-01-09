Winterwetter Sturmtief bringt Schnee, Unfälle und Unterrichtsausfälle

Zugverspätungen und Unterrichtsausfälle

Auf einigen Zugstrecken kam es im Regionalverkehr zu Ausfällen und teils großen Verspätungen. In Thüringen waren davon laut Verkehrsmeldung die Linien RE 55 und 56 zwischen Erfurt und Nordhausen betroffen. Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.