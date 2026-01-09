Winterwetter Sturmtief bringt Schnee, Unfälle und Unterrichtsausfälle

Erfurt (dpa/th) - Sturmtief "Elli" hat in Thüringen mit viel Schnee und Eisglätte für Verkehrsbehinderungen und leere Klassenzimmer gesorgt. Busse und Bahnen waren teils nur eingeschränkt unterwegs und auf den Straßen geschahen vermehrt Unfälle, die meist glimpflich mit Blechschäden endeten, wie die Polizei berichtete. Auch auf den Thüringer Autobahnen ging es nur stockend voran. Die Autobahnpolizei war nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl an Unfällen beschäftigt. Ursache war zumeist unangepasste Geschwindigkeit auf rutschiger Fahrbahn.