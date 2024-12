An Heiligabend hatte es teil-weiße Weihnacht gegeben. In den Alpen ab 600 Metern hatte es an Heiligabend - rechtzeitig vor dem Ansturm von Urlaubern und Wintersportlern an den Feiertagen - kräftig geschneit, teils fielen mehr als 20 Zentimeter Neuschnee. Auch in den höheren Lagen von Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischem Wald zeigt sich die Landschaft weiß.