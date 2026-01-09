Winterwetter: Schneehaufen bringt Sattelzug auf A9 ins Schleudern

Hermsdorfer Kreuz (dpa/th) - Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 9 in Höhe des Hermsdorfer Kreuzes von der Fahrspur abgekommen und in einen Schneehaufen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der 61-jährige Fahrer mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einer Schutzwand aus Beton. Der mit Motorteilen beladene Sattelzug kippte auf der Nebenfahrbahn auf die rechte Seite, der Fahrer blieb unverletzt.