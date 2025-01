Winterwetter Winter ist zurück: Neuschnee und glatte Straßen

Dutzende Unfälle

Der Schneefall hatte sich seit Donnerstagabend von Norden nach Süden ausgebreitet. In Franken, Niederbayern und der Oberpfalz, später auch in Schwaben und Oberbayern gerieten Autofahrer ins Rutschen. Bei Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) stießen laut Polizei auf der Bundesstraße zwei Autos zusammen, nachdem ein Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Sieben der acht Insassen wurden teils schwer verletzt. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers hatte Sommerreifen montiert.

Im niederbayerischen Röhrnbach wurden laut Polizei vier Erwachsene und drei Kinder verletzt, als ein Auto auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr schleuderte und dort mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Ein Mann und ein Kind hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die sieben Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Bei Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verlor laut Polizei ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, es gab zwei Verletzte. Auf der Autobahn 7 staute sich bei Rothenburg ob der Tauber in Richtung Würzburg nach einem Unfall der Verkehr kilometerlang.

Laster bleiben im Schnee stecken

In Bergen im oberbayerischen Landkreis Traunstein steckten am frühen Morgen zwei Lastwagen im Schnee fest. Auch in Grabenstätt ging es für mehrere Laster nicht weiter. In Siegsdorf rutschte ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen die Mauer eines Hauses. Er sei nicht verletzt worden, berichtete die Polizei.

Lawinengefahr in den Alpen steigt

Laut Lawinenwarndienst Bayern herrschte in den Allgäuer Alpen am Freitag oberhalb der Baumgrenze erhebliche Lawinengefahr der Warnstufe drei auf der fünfstufigen Skala. In den Bergen in Oberbayern blieb die Gefahr mäßig bei Warnstufe zwei.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in den nächsten Tagen vor teils winterlichen Straßen. Bei Frost und gelegentlichen Schneeschauern könne es am Freitag im Bergland und in Teilen Nordbayerns glatt werden. Nach einem Zwischenhoch am Samstag könnte am Sonntag gefrierender Regen folgen.