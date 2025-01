Auch die Polizei in Mittelfranken meldete Unfälle und Stürze wegen Schneeglätte. Fußgänger und Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein, schrieb das Polizeipräsidium in Nürnberg auf X. Die dort zuständige Einsatzzentrale berichtete am späten Nachmittag von Unfällen, bei denen Autos in Gräben gerutscht waren. Bei den meisten Vorfällen blieb es vorerst bei geringen Schäden und überwiegend leichten Verletzungen.