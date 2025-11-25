Winterwetter: Lawinenwarndienst startet in die Saison

Augsburg (dpa/lby) - Täglich um 17.00 Uhr gibt der Lawinenwarndienst nun wieder Informationen zur Schneesituation in den bayerischen Alpen heraus. Die Lageberichte beschreiben jeweils die zu erwartende Lawinensituation für die kommenden 24 Stunden, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) erläutert. Der Service richte sich insbesondere an Wintersportler, die sich auf Touren vorbereiten. Bis Mittwoch soll es den Angaben nach in den bayerischen Alpen weiter ergiebigen Schneefall geben - und damit eine erhöhte Lawinengefahr.