Winterwetter: Kein Unterricht an vielen Schulen

München (dpa/lby) - Wegen glatter Straßen bleiben die Schulen in 18 Städten und Landkreisen Bayerns von Niederbayern bis Unterfranken geschlossen. Das teilten die Kommunen auf der Webseite "Unterrichtsausfall.Bayern.de" des Kultusministeriums mit. In der Oberpfalz findet flächendeckend kein Präsenzunterricht statt, das sind die Landkreise Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Tirschenreuth, Cham und Regensburg, außerdem die Städte Weiden, Amberg und Regensburg.