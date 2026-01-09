Winterwetter: Kein Unterricht an vielen Schulen

Distanzunterricht möglich

Dies bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht in diesen 18 Städten und Landkreisen komplett ausfallen würde. Das Landratsamt Landshut wies ausdrücklich darauf hin, dass die Schulleitungen eigenständig entscheiden, ob der Unterricht per Videokonferenz stattfindet. Abgesehen von den 18 Städten und Kreisen sagte noch das Landratsamt Schweinfurt den Schulunterricht in einer einzigen Gemeinde ab, und zwar im Markt Stadtlauringen. Im Landkreis Coburg fiel der Unterricht an der Grund- und Mittelschule in Seßlach aus.