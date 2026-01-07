Lauf an der Pegnitz (dpa/lby) - Wegen der Störung an der Heizungsanlage fällt in einer Schule in Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land) der Präsenzunterricht teilweise aus. Wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultur mitteilte, liegt die Temperatur in den Klassenzimmern der Grundschule Heuchling bei gerade einmal 14 Grad. Weitere Angaben, etwa zur Anzahl der betroffenen Kinder oder Klassen, gab es zunächst nicht.