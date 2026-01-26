Ohne Frage hatten sich am Montag weit weniger Fahrzeugführer in Suhl auf den Weg gemacht. Der Verkehr auf den Straßen war weitgehend übersichtlich. Von denen, die unterwegs waren, gab es die unterschiedlichsten Meiningen zu hören. Die einen sprachen von Katastrophe und beschwerten sich über schlecht geräumte Straßen am Vormittag. Andere nahmen andere die Situation wie sie nun mal war: Schnee auf den Straßen – na und?