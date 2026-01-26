Winterwetter in Meiningen: Busverkehr eingestellt

Der Busverkehr ist derzeit in Meiningen eingestellt. Aufgrund des umfangreichen Schneefalls sind die Straßen teilweise nicht passierbar. Vermutlich rollen die Busse der Meininger Busbetriebe (MBB) nach derzeitigen Informationen erst gegen Mittag wieder. So waren die Straßen zwischen Meiningen und dem Ortsteil Dreißigacker, aber auch im Wohngebiet Jerusalem nicht befahrbar. Die Berkeser Straße und die alte Dreißigackerer Straße wurden durch die Feuerwehr Meiningen abgesperrt. Hier war und ist kein Durchkommen.