Winterwetter in Meiningen: Busverkehr eingestellt

Schulbusse fuhren teilweise

Verkehrsbehinderungen blieben zum erneuten Winterstart auch in der Hohen Rhön nicht aus. Dort fielen am Morgen mehr als 15 Zentimeter Schnee. Die Schulbusse für die Grundschule Frankenheim und die Regelschule Kaltennordheim fuhren dennoch recht planmäßig, die nachfolgenden Busse zum Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim hatten allerdings erhebliche Verspätungen oder fielen aus, wodurch etliche Schüler nicht oder nicht pünktlich zum Unterrichtsbeginn vor Ort waren. Ein zusätzlicher Nachteil: Da der Linienverkehr der MBB mittlerweile eingestellt wurde, sind nun Eltern angehalten, nach Unterrichtsschluss die Kinder, die es in die Schule geschafft haben, wohl selbst aus den Bildungseinrichtungen in der Hohen Rhön abzuholen.