 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Busverkehr eingestellt

Winterwetter in Meiningen Busverkehr eingestellt

Erik Hande

Der Wintereinbruch hat in Teilen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen den Verkehr zum Erliegen gebracht. In und um Meiningen sind einige Straßen gesperrt.

Winterwetter in Meiningen: Busverkehr eingestellt
1
Viele Busse der Meininger Busbetriebe parken derzeit am Busbahnhof. Foto: Yannis Michel

Der Busverkehr ist derzeit in Meiningen eingestellt. Aufgrund des umfangreichen Schneefalls sind die Straßen teilweise nicht passierbar. Vermutlich rollen die Busse der Meininger Busbetriebe (MBB) nach derzeitigen Informationen erst gegen Mittag wieder. So waren die Straßen zwischen Meiningen und dem Ortsteil Dreißigacker, aber auch im Wohngebiet Jerusalem nicht befahrbar. Die Berkeser Straße und die alte Dreißigackerer Straße wurden durch die Feuerwehr Meiningen abgesperrt. Hier war und ist kein Durchkommen.

Nach der Werbung weiterlesen

Schneeräumen war auf den straßen und Gehwegen in Meiningen angesagt. Foto: Erik Hande

Auf der Bundesstraße 19 von Wasungen nach Meiningen staute sich der Verkehr. In der Henneberger Straße innerhalb von Meiningen kamen Fahrzeuge nur langsam voran. In der Landsberger Straße Richtung Walldorf standen zwei Lkw und behindern den Verkehr, so die bisherigen Informationen.

Unsere Empfehlung für Sie

Wintereinbruch: Meininger Kreuzungen teilweise dicht

26.01.2026 09:45 Wintereinbruch Meininger Kreuzungen teilweise dicht

Der Winter ist wieder da und auf der Hauptachse durch das Werratal bricht der Verkehr zeitweise zusammen.

Fahrgäste, die den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen wollen, müssen sich weiterhin auf Verspätungen einrichten. Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte daheim bleiben.

Schulbusse fuhren teilweise

Verkehrsbehinderungen blieben zum erneuten Winterstart auch in der Hohen Rhön nicht aus. Dort fielen am Morgen mehr als 15 Zentimeter Schnee. Die Schulbusse für die Grundschule Frankenheim und die Regelschule Kaltennordheim fuhren dennoch recht planmäßig, die nachfolgenden Busse zum Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim hatten allerdings erhebliche Verspätungen oder fielen aus, wodurch etliche Schüler nicht oder nicht pünktlich zum Unterrichtsbeginn vor Ort waren. Ein zusätzlicher Nachteil: Da der Linienverkehr der MBB mittlerweile eingestellt wurde, sind nun Eltern angehalten, nach Unterrichtsschluss die Kinder, die es in die Schule geschafft haben, wohl selbst aus den Bildungseinrichtungen in der Hohen Rhön abzuholen.

Das Meininger Henfling-Gymnasium hatte am Montagmorgen auf seiner Internetseite angekündigt, dass die Schule geschlossen bleibt. Eine Notbetreuung ist abgesichert.