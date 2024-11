Winterwetter in Bayern: Verspätungen und Zugausfälle im Allgäu

Kempten (dpa/lby) - Wegen kräftiger Schneefälle in der Nacht müssen Bahnfahrer im Allgäu mit Problemen rechnen. Witterungsbedingt könne es zu kurzfristig zu Zugausfällen und zu Verspätungen von bis zu einer halben Stunde im Regionalverkehr in der Region Kempten kommen, teilte die Bahn auf ihrem Portal für Störungsmeldungen mit. Betroffen seien vor allem die Strecken in Richtung Buchloe, Memmingen und Immenstadt im Allgäu.