Winterwetter: Glätte und Unfälle auf Thüringens Autobahnen

Schleusingen (dpa/th) - Bei Schneefall, Glätte und schwierigen Straßenbedingungen ist es zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen auf Thüringens Autobahnen gekommen. Die A73 sei derzeit in Fahrtrichtung Suhl zwischen Eisfeld-Nord und Schleusingen wegen eines schweren Unfalls voll gesperrt, sagte die Autobahnpolizei der Deutschen Presse-Agentur. Auslöser war demnach ein 64-Jähriger, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu schnell unterwegs war und ein vorausfahrendes Fahrzeug zu spät erkannte.