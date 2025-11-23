Morgens um acht liegt der Wald noch einsam da. Die sonne kämpft sich im Osten gerade über den Horizont am Grenzadler in Oberhof. Der Schnee knirscht unter den Skiern. Unter den Skiern? Ja, tatsächlich, was viele Menschen im Flachland kaum glauben können, das war am Wochenende im Thüringer Wald schon möglich. Zumindest auf einigen wenigen präparierten Strecken. 57 Kilometer waren es laut Regionalverbund Thüringer Wald, die für Langläufer gewalzt und gespurt waren. Wobei das mit den Spuren so eine Sache ist. Die knapp 20 Zentimeter Schnee reichen gerade so aus, um eine Loipe präparieren zu können. In Oberhof, auf der Rollerstrecke, geht das etwas einfacher. Der Untergrund ist asphaltiert. Stöcke und Steine können also nicht aus der dünnen Schneedecke hervorragen. Dafür sind die Strecken am Grenzadler anspruchsvoll, schließlich sind sie eigentlich das Trainingsrevier für Spitzensportler.