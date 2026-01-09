Bereits in der Nacht zum Freitag machte der starke Schneefall in der Rhön einem 34-jährigen Transporterfahrer zu schaffen, der auf der Landstraße von Dermbach nach Rosa unterwegs war. Auf der Hauptstraße in Roßdorf kam er mit seinem Gefährt ins Rutschen. Er geriet auf einen Fußgängerüberweg und stieß dort mit seinem Fiat gegen ein Verkehrszeichen. Es sei glücklicherweise bei Blechschaden geblieben, berichtet die Polizei.