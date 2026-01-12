Bodenwöhr (dpa/lby) - Ein Auto mit zwei Insassen ist in der Oberpfalz von der Straße abgekommen und auf einen zugefrorenen Weiher gerutscht. Die Eisschicht war nach Polizeiangaben dick genug, so dass der Mittelklassewagen nicht eingebrochen ist. Der 20 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer seien über das Eis an das Ufer gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto, das bei winterlichen Bedingungen von der Straße abkam, sollte am Abend mit einem Kran von dem Weiher in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) heruntergeholt werden.