Noch hat sich der Winter in der Region nicht hervor gewagt, auch wenn der Oktober in Jahren zuvor schon manchmal so etwas wie ein Schnuppermonat für die kalte Jahreszeit war. Das könnte als gutes Omen gesehen werden und dafür, dass der Winter eben auch dann erst über uns hereinschneit, wenn laut Kalender auch Winter ist. Zumindest wäre dies die optimale Option für die Winterwelt in Schmiedefeld deren nächste Saison in der Stadtverwaltung Suhl längst schon wieder vorbereitet wird. Start soll der 12. Dezember sein, sagt Fabian Weigel, Sachgebietsleiter Sport.