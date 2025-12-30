Auch wenn die Temperaturen der vergangenen Tage ideale Voraussetzungen für ein Beschneien des Skihangs am Skilift in der Winterwelt Schmiedefeld geboten hätten, machte ein plötzlich aufgetretener technischer Defekt an der unteren Pumpstation direkt am Sammelbecken einen Strich durch die Rechnung, informierte Stadtsprecher Steffen Hertel. Mit endlich passenden Witterungsbedingungen sollte in der Vorweihnachtszeit mit der erneuten Beschneiung begonnen werden. Dabei sei der Defekt bemerkt worden. Nach erfolgter Ursachensuche wurde der aufgetretene Fehler entdeckt, der nur durch eine spezialisierte Firma behoben werden kann.