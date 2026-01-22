Winterwelt Schmiedefeld: Fahren wieder unter Flutlicht

Für Überraschungen ist die Winterwelt Schmiedefeld am Fuße des Eisenberges immer gut. Um so größer die Freude aller Freunde der weißen Piste, dass sie sie seit 10. Januar, seit dem verspäteten aber traumhaften Start, wieder für ihre Schwünge hinab für sich haben. Und während das vergangene Wochenende trotz Sonne und Kälte dennoch nicht mehr ganz so ideale Schnee-Bedingungen bot, mussten die letzten beiden Nachtfahrten ausbleiben. Anders nun wieder in den kommenden Tagen, da seit Dienstag wieder beschneit werden kann. Besonders die Auflage am Rodelhang war wegen der starken Nutzung in Mitleidenschaft gezogen worden, so Sven-Arne Anschütz, Technischer Leiter des Schießsportzentrums. Auch hatte die Sonne ihre Spuren hinterlassen, die in einer doch recht langen Phase als Dauergast zu sehen war.