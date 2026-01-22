 
Winterwelt Schmiedefeld Fahren wieder unter Flutlicht

Je nach den Bedingungen werden in der Winterwelt Schmiedefeld die Öffnungszeiten angepasst. Nachtskifahren ist am Donnerstag und Samstag wieder möglich.

Traumhafte Winterwelt-Bedingungen. Foto: Bastian Frank

Für Überraschungen ist die Winterwelt Schmiedefeld am Fuße des Eisenberges immer gut. Um so größer die Freude aller Freunde der weißen Piste, dass sie sie seit 10. Januar, seit dem verspäteten aber traumhaften Start, wieder für ihre Schwünge hinab für sich haben. Und während das vergangene Wochenende trotz Sonne und Kälte dennoch nicht mehr ganz so ideale Schnee-Bedingungen bot, mussten die letzten beiden Nachtfahrten ausbleiben. Anders nun wieder in den kommenden Tagen, da seit Dienstag wieder beschneit werden kann. Besonders die Auflage am Rodelhang war wegen der starken Nutzung in Mitleidenschaft gezogen worden, so Sven-Arne Anschütz, Technischer Leiter des Schießsportzentrums. Auch hatte die Sonne ihre Spuren hinterlassen, die in einer doch recht langen Phase als Dauergast zu sehen war.

Was für ein Spaß! Foto: Bastian Frank

Nun gelten wieder die ursprünglichen Öffnungszeiten, die donnerstags und samstags auch wieder Abfahrten unter Flutlicht möglich machen. Montags bis mittwochs und freitags sind der 835 Meter lange Doppelschlepplift und der 100 Meter lange Zauberteppich von 12.30 bis 16.30 Uhr für die großen und kleinen Gäste da. Sonntags ist die Winterwelt von 9.30 bis 16.30 Uhr offen sowie am langen Donnerstag von 12.30 bis 21 Uhr. Und auch am Samstag ist das Nachtskifahren unter Flutlicht wieder möglich. Geöffnet hat dann die Winterwelt wieder von 9.30 bis 21 Uhr.

Zuspruch bisher sehr gut

In der Nacht und auch tagsüber produzieren nun die Schneekanonen wieder Nachschub, weil es an Naturschnee fehlt. Laut Fabian Weigel, Sachgebietsleiter Sport in der Stadtverwaltung Suhl, „können wir uns bis jetzt über den Zuspruch nicht beklagen.“ Und der ist besonders dann noch größer, wenn nicht nur die Bedingungen passen, sondern der Snowpark Oberhof am Fallbachhang wegen der sportlichen Großveranstaltungen gar nicht oder zeitlich nur sehr eingeschränkt für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. So, wie eben auch am kommenden Wochenende, wo vom 22. bis 24. Januar der Rennrodel-Weltcup ausgetragen wird.

Weitere Informationen, auch zu den jeweils aktuellen Öffnungszeiten, gibt es unter www.winterfeldschmiedefeld.de