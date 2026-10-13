Die Winterwelt Schmiedefeld mit ihrem Skilift und der 1200 Meter langen Abfahrt vom Eisenberg, mit Förderband und Rodelhang liegt seit dem Saisonende zum 1. März dieses Jahres im Dornröschenschlaf. Eine Sommernutzung, wie etwa am Fallbachhang in Oberhof, ist schon länger anstrebt, mangels Geld gibt es sie aber nicht. Der frühere Betreiber, die Thüringen Alpin GmbH, hatte große Pläne und wollte eine Sommernutzung mit Mountaincars umsetzen. Doch dazu kam es nicht. 2024 musste die Firma bekanntermaßen Insolvenz anmelden. Die Stadt musste in die Bresche springen und das Areal übernehmen. Dazu gehörte auch die Nutzung des Skilifts, die bis 2034 nachgewiesen werden muss. Ansonsten droht der Stadt die Rückzahlung der Fördermittel für seinen Bau in Höhe von 3,4 Millionen Euro.