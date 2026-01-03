Das war einer der Tage, den man gern auf dem Hang in Schmiedefeld verbracht hätte. Knackige Temperaturen und Schnee hatte er zu bieten und zwischendurch viele Sonnenstrahlen. Doch auch dieser zweite Tag im neuen Jahr war ein völlig anderer als geplant, denn die, die in der Winterwelt aktiv waren, das waren Sven-Arne Anschütz, der Technische Leiter des Schießsportzentrums, Felix Peis, der Servicetechniker der Spezialfirma Techno-Alpin mit Hauptsitz in Bozen und Oliver Hackbarth, der am Lift als technischer Mitarbeiter tätig ist.