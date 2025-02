Winterwahlkampf in Deutschland Das große Bundes-Bibbern

Am vergangenen Samstag habe er in seinem Wahlkreis in Leverkusen vier Stunden an einem Stück am SPD-Wahlkampfstand ausgeharrt. "Das geht nur, wenn ich dabei ganz viel heißen Kaffee trinke." Auch Bewegung sei wichtig, um in Form zu bleiben. Deshalb spiele er regelmäßig Tischtennis, unter anderem mit seinem Freund Günter Wallraff.