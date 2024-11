In Rosenheim in Alpennähe stehen dem Winterdienst fast 1.000 Tonnen Streusalz zur Verfügung. Diese Menge habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, sagte ein Sprecher. "80 Mitarbeiter und 25 Fahrzeuge sorgen dafür, dass rund 270 Kilometer Straßen und gut 60 Kilometer Radwege von Eis und Schnee befreit werden."