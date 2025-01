Wintervögel: Nabu: Weniger Vögel in heimischen Gärten und Parks gesichtet

Erfolgreiche Mitmachaktion zur Vogelzählung

Insgesamt wurden in Thüringen 93.135 Vögel in 2.579 Gärten gezählt. Die Top Five der Thüringer Wintervögel sind Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Amsel und Feldsperling. Die "Stunde der Wintervögel" ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion zu der im Januar bereits zum 15. Mal aufgerufen worden war. In Thüringen haben den Angaben nach mehr als 4.000 Menschen die Vögel in Gärten, Parks oder Balkonen beobachtet und gezählt. Die Fachleute erhoffen sich dadurch Erkenntnisse über langfristige Veränderungen in der Vogelwelt. Die nächste Vogelzählung ist mit der "Stunde der Gartenvögel" vom 9. bis 11. Mai geplant.