Wintervergnügen Kufen anschnallen und losflitzen - Eislaufen in Thüringen

Eislaufhallen nicht nur für Vereinssport

Die zuverlässigsten Gelegenheiten für ein paar Runden auf den Kufen bieten sicher die Eishallen im Freistaat: Im Erfurter Eissportzentrum wird neben dem öffentlichen Betrieb auch Eisschnelllauf, Eishockey, Eiskunstlauf und Eisstockschießen trainiert. Neben einer Innenfläche steht auch eine 400 Meter-Bahn zur Verfügung. Auch die Eishallen in Ilmenau und Sonneberg stehen derzeit nicht nur Vereinssportlern offen, für ihr Training sind allerdings bestimmte Tage reserviert. Discos auf dem Eis werden auch für Nichtsportler geboten. Die Preise familienfreundlich zu halten, wird nach Aussage einiger Sprecher eine immer größere Herausforderung.